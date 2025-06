Die im Januar gestartete Kinematheks-Reihe „Klima, Krisen, Utopien“ wird im Juni mit drei Veranstaltungen fortgesetzt.

Bevor am 30.7. mit dem Vortrag „80 Jahre Atomzeitalter und wie weiter?“ und der Romanverfilmung „Schwarzer Regen“ ein weiteres Mal dem 80. Jahrestag von Hiroshima gedacht wird, falten die Teilnehmer traditionelle Origamikraniche, um sie zur Gedenkveranstaltung nach Japan zu entsenden (Sa, 14.6., 15-19 Uhr). Herausgeber Hermann Theisen, der Journalist und Autor zahlreicher Sachbuchbestseller Franz Alt, Karola Knuth als erfolgreiche Klägerin vor dem BVG gegen die Bundesregierung wegen unzureichender Einhaltung der Klimaziele und Klimaaktivistin Darya Sotoodeh aus Heidelberg sind die Gäste bei der Buchvorstellung von „Klimawende jetzt!“ (Mi, 18.6., 19 Uhr).

Nach der Vorführung des 39-minütigen dystopischen Endzeitabenteuerkurzspielfilms „Anna – A Tale For Tomorrow“ präsentiert die „Teachers For Future“-Bundesvorsitzende Nora Oehmichen das Buch „Zukunft gestalten – Lehrer sein in Zeiten existenzieller Krisen“ (Mi, 25.6., 19 Uhr). -pat