„Wenn’s stinkt und kracht ist’s Wissenschaft“.

In seiner neuen Wissenschaftsshow für die ganze Familie ist der quirlige Comedian mit der Albert-Einstein-Frisur, bekannt aus vielen TV- und Liveshows, in Sachen Umwelt am Start.

Mit vollem Körpereinsatz zeigt Konrad Stöckel aberwitzige Experimente zum Lernen und Lachen und klärt Fragen wie „Kann man mit vier Personen eine superstabile Brücke bauen?“ oder „Taugt schnödes Wasser als Raketenantrieb?“ -rw