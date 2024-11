Kreativität entfesseln: Vier Tipps für ein Zuhause, das Künstler inspiriert

Inspiration ist die Grundlage für künstlerische Projekte.

Egal, ob Sie Meisterwerke mit Acryl kreieren, Songtexte zu Papier bringen, Skulpturen erschaffen oder der Gitarre die schönsten Klänge entlocken – ohne Kreativität würden Sie einfach auf der Stelle treten. Doch nicht immer sind wir von der Muse geküsst. Wie wäre es daher, eine Umgebung zu schaffen, die Sie immer wieder aufs Neue inspiriert?

Gestalten Sie Ihre eigenen vier Wände daher so, dass sie zu Ihnen passen und Ihre Kreativität befeuern. Was haben Flachdachfenster, eine leere Wand und ein Meditationskissen mit Kreativität zu tun? Das verraten wir Ihnen in diesem Artikel!

1. Große Fenster mit Aussicht

Fenster sind wie Portale in eine Welt voller Wunder und Träume und zugleich lebendige Kunstwerke, die sich ständig verändern. Ein Blick in die Ferne kann uns außerdem zu Tagträumen verhelfen. Beobachten Sie den Sonnenaufgang, Regentropfen, die sanft gegen die Scheiben prasseln, oder den Wind, der die Blätter tanzen lässt – all das kann die Fantasie beflügeln.

Das große Fenster zeigt direkt in die Natur hinaus? Perfekt! Die Natur hat schließlich eine eigene Sprache, die direkt zur Seele spricht und seit jeher Künstler verzaubert. Selbst in einer Großstadt kann ein Fenster mit Blick auf einen Park oder einen Garten bereits sehr inspirierend sein.

Etwas ganz Besonderes ist auch ein Dachfenster, durch das Sie tagsüber bis zu den Wolken und nachts bis zu den Sternen blicken können. Experten wie Dachlux haben zahlreiche Größen und Modelle im Angebot, die nicht nur ihre Kreativität wieder fließen lassen, sondern auch Ihren Wohnbereich sanft erhellen.

2. Platz für Kollagen & Moodboards

Jeder Künstler braucht eine leere Wand in der Wohnung oder im Haus. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese leer bleiben muss. Verwandeln Sie die Wand in eine sich stetig ändernde Collage oder ein Moodboard, an dem Sie all Ihre Ideen und Konzepte festhalten. Zwar machen das viele digital, es hat jedoch eine völlig andere Wirkung, wenn Sie diese berühren, verschieben und handschriftlich aufbereiten können.

3. Meditationsecke

Viele Menschen berichten, dass ihnen die besten Ideen kommen, wenn sie entspannt sind – sei es beim Duschen, beim Spazierengehen oder sogar im Schlaf. Wenn wir jedoch angestrengt nach einer Idee suchen, will plötzlich keine Einzige aufkommen. Die Lösung liegt also in der Entspannung unseres Geistes, und die Meditation ist eine geeignete Methode hierfür.

Wenn wir immer an der gleichen Stelle entspannen, wirkt es wie eine kleine Konditionierung des Körpers. Setzen wir uns auf unser Meditationskissen, weiß der Geist nach einiger Zeit, dass es nun Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Schaffen Sie sich also eine kleine Ecke zum Meditieren, in der bspw. eine Meditationsbank oder ein Meditationskissen liegt, zünden Sie einige Räucherstäbchen an und konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Atem.

4. Musik im ganzen Haus

Musik hat ebenfalls die Macht, unsere Stimmung zu beeinflussen und unser kreatives Potenzial zu wecken. Füllen Sie Ihr Zuhause also mit Klängen, die Ihre Kreativität nähren. Verbinden Sie alle Lautsprecher miteinander, ergibt sich ein tolles Klangerlebnis, in das Sie eintauchen können. Instrumentale Musik gilt als besonders förderlich, Sie sollten aber selbst genau darauf horchen, welche Art von Musik Sie inspiriert. So ist dies bei vielen durch epische Musik der Fall, wie sie in Filmen häufig eingesetzt wird.