Kreativstart 2023

Bei diesem Kongress für GründerInnen, Start-ups, kreative Unternehmer sowie Interessierte aus Medien, Politik, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft geht es um die Trends in der Kultur- und Kreativwirtschaft, ihre praktische Anwendung und die Auswirkungen auf die Kreativszene.

Der „Kreativstart“ des K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüros der Stadt Karlsruhe bietet Strategien und Erfahrungen aus erster Hand und alles, was wichtig ist, um mit den eigenen Geschäftsideen auf dem Markt erfolgreich durchzustarten.

Am ersten Kongresstag (Do, 11.5., 9.30-18 Uhr) stehen Vorträge (u.a. „Vom Metaversum zum Betaversum: Wie können wir Kreative unser Potenzial entfalten?“; „Generative AI – wie kann mir Chat GPT & Co. die Arbeit erleichtern?“) namhafter ReferentInnen wie Katharina Drasdo und Sophia Grazdanow oder Lars Thomas sowie Best-Practice-Beispiele im Mittelpunkt; an Tag zwei (Fr, 12.5., 9-13 Uhr) finden vertiefende Workshops statt. -pat