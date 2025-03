Kreativstart 2025

Beim K3-Kongress „Kreativstart“ greifen Topspeaker aus dem gesamten Bundesgebiet die Megatrends und andere aktuelle Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft auf.

Am ersten Tag auf dem Programm stehen Vorträge von Bastian Allgeier („Kirby CMS: Vom Experiment zum Langzeitprojekt“), Bestsellerautorin Marlene Hellene („Vom Tweet zum Buch“), Gründerin Jennifer Reaves („Burnout? Bitch Please! Mein Weg von der totalen Erschöpfung zur Empowerment Ikone!“), Salesstratege und Unternehmer Jan Fischer („Vom Bordstein zum Business: Mein Weg vom Nichts zum Serial Entrepreneur“), die Scripe-Co-Founderinnen Eva Egg und Carmen Jenny („Gründerinnen reden Klartext: Warum KI und Personal Branding mehr als nur Buzzwords sind“), Lena Rübelmann vom Mannheimer Gründerinnenzentrum GIG7 („Female Empowerment und gemischte Teams: Erfolgsfaktoren für modernes Unternehmertum“) sowie Codesphere-Gründer und -CEO Elias Schneider („Vom Karlsruher Tech-Start-up in die Liga von Microsoft, AWS & Google“).

Am zweiten Kongresstag finden wieder diverse Workshops im Festigungs- und Expansionszentrum statt. -pat