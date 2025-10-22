Kristine Bilkau

Bildung & Wissen // Artikel vom 22.10.2025

Kristine Bilkau (Foto: Julia Schwendner)

Ausgezeichnet mit dem „Preis der Leipziger Buchmesse“ 2025 wurde Kristine Bilkaus Mutter-Tochter-Beziehungsroman „Halbinsel“.

Mit großem Gespür für das Zwischenmenschliche lotet sie im nordfriesischen Wattenmeer anhand von Mittvierzigerin Annett und Mittzwanzigerin Linn die drängenden Fragen unserer Zeit aus – jene nach der Verantwortung der Älteren für den Zustand der Welt sowie der Wunsch der Jüngeren, das eigene Leben mit Sinn zu füllen. -pat

Mi, 22.10., 19 Uhr, Stadtbibliothek, Karlsruhe (Stephanus-Koop)

