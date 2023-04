Kühles Vergnügen: Wie Sie im Ice Casino Online den Jackpot knacken

Das Ice Casino hat sich in den vergangenen Jahren als eines der führenden Online-Casinos in Deutschland etabliert und erfreut sich mittlerweile über eine gewaltige Fangemeinde.

Immer wieder werden Berichte veröffentlicht, in denen Nutzer über ihre positiven Erlebnisse im Ice Casino online berichten. Auch wir möchten uns an dieser Stelle näher mit den Inhalten des Ice Casinos beschäftigen und Einblicke in die Gründe für die große Beliebtheit erlangen. Bleiben Sie also unbedingt dran, wenn Sie keine der wichtigen Informationen über das ICECasino verpassen möchten!

Jackpot-Slots: Große Auswahl im Ice Casino

Um einen Jackpot knacken zu können, muss zunächst der passende Slot ausgewählt werden. Schließlich hat nicht jeder Spielautomat eine entsprechende Funktion, die im Glücksfall auf einen Schlag riesige Gewinne auszahlen kann. Um die gewünschten Spiele ausfindig machen zu können, reicht in der Regel bereits ein kurzer Blick auf den Namen und das Logo des Slots. Die meisten Spielautomaten mit entsprechender Funktion weisen bereits an dieser Stelle darauf hin, dass der Slot einen Jackpot vorweisen kann, der nur darauf wartet, von den Nutzern geknackt zu werden.

Wird mit dieser Methode nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, kann zudem auf die Filterfunktion der Plattform zurückgegriffen werden. Hierdurch kann explizit nach den gesuchten Spielen Ausschau gehalten werden, wodurch weniger Zeit bei der Wahl des nächsten Spiels verloren geht. Neben den klassischen Online-Slots gibt es im ICECasino jedoch noch eine weitere Möglichkeit, um möglichst große Gewinne in kürzester Zeit erzielen zu können.

Live-Casino bietet ähnliche Vorteile

Um dies bewerkstelligen zu können, sollten die Nutzer nach den Spielen im Live-Casino Ausschau halten. Hier gibt es neben klassischen Tischspielen, die bereits auch örtlichen Spielbanken bekannt sind, auch ausgefallenere Games zu entdecken. Vor allem die Gameshows wie „Monopoly Live“ sind eine spannende Alternative zu klassischen Spielen in Online- und Live-Casinos. Hier eine kleine Übersicht der Spiele, die im Live-Casino von besagtem Anbieter zu finden sind:

Live Roulette

Live Blackjack

Live Baccarat;

Dead Or Alive: Saloon

Mega Ball

Crazy Time

und viele mehr

Es ist also jedem selbst überlassen, ob lieber klassische Online-Slots oder die innovativen Inhalte des Live-Casinos gespielt werden sollen. In jedem Fall bieten beide Optionen jederzeit die Chance, einen großen und vor allem unerwarteten Gewinn erzielen zu können. Es gibt quasi kaum ein schöneres Gefühl, als einen All-in Einsatz im Roulette zu gewinnen. Im Gegenzug muss bei der Nutzung solcher Spiele jedoch auch damit gerechnet werden, dass die Chance auf einen Misserfolg deutlich höher als im Vergleich zu klassischen Slots und Spielen ist.

Auf RTP und Volatilität achten

Es gibt nicht viele wirksame Tricks, die die eigenen Chancen im Online-Casino erhöhen können. Schließlich ist eine Manipulation der Online-Slots aus technischer Sicht nicht möglich und viele angebliche Strategien führen nur mit besonders viel Glück zu einem langfristigen Erfolg. Wer jedoch dennoch nach Möglichkeiten sucht, um die eigenen mathematischen Chancen auf einen Profit im Online-Casino steigern zu können, sollte nun gut aufpassen!

Schließlich ist es sehr wohl möglich, sich durch ein paar Tricks höhere Chancen auf einen Gewinn im Online-Casino erarbeiten zu können. Eine wichtige Rolle spielt dabei vor allem der sogenannte RTP-Wert (Return To Player). Hinter dieser Abkürzung versteckt sich die prozentuale Angabe der Einsätze, die als Gewinne an alle Spieler des Slots verteilt werden. In der Regel liegt dieser Wert bei rund 95 Prozent. Die restlichen fünf Prozent werden durch den Anbieter einbehalten und bspw. zur Zahlung von Lizenzen und Lohnkosten verwendet. Ohne eine solche Provision können Online-Casinos nicht wirtschaftlich arbeiten.

Damit die eigenen Chancen auf einen Gewinn so hoch wie möglich ausfallen, sollte bei der RTP auf einen möglichst hohen Wert geachtet werden. Hierdurch wird vermieden, dass unnötig hohe Beträge in Form von Provisionen an den Anbieter gezahlt werden. Auch die Volatilität sollte nicht außer Acht gelassen werden. Dies ist die Angabe darüber, wie häufig ein Slot Gewinne ausspuckt und wie hoch diese durchschnittlich ausfallen. Während Slots mit hoher Volatilität längere Durststrecken, dafür aber höhere Gewinne ausgeben und damit für High-Roller bestens geeignet sind, bieten sich Slots mit niedriger Volatilität aufgrund der regelmäßigen, dafür jedoch kleineren Gewinne hervorragend für die Umsetzung erhaltener Boni an.

Jetzt anmelden & beim Ice Casino durchstarten

Der mit Abstand attraktivste Aspekt des Ice Casinos ist die Tatsache, dass sich die Nutzer der Plattform keine Sorgen über ausbleibende Prämienangebote machen müssen. Schließlich gibt es hier nicht nur Geschenke für Neukunden, auch treue Nutzer werden im Laufe der Jahre immer wieder belohnt. Zudem bietet das ICECasino ein sogenanntes Willkommenspaket an, das für die ersten Einzahlungen weitere Boni wie gratis Guthaben und kostenlose Umdrehungen an ausgewählten Slots bereithält. Beim ICECasino gibt es also – auch aufgrund der fantastischen Auswahl der Spiele – jederzeit was zu erleben!