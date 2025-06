„Kunstblick – Was uns verbindet“ ist der Titel eines Kunstwettbewerbs für junge Menschen, zu dem die Volkshochschule und die Kulturregion Karlsruhe aufrufen.

Bis Di, 17.6. können alle zwischen 14 und 24 Jahren ihre künstlerischen Interpretationen einreichen – auf Papier oder Leinwand, als Foto, Kurzfilm oder Skulptur; der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der „Kunstblick“ sollte sich auch auf das Leben der jungen Menschen und ihren Alltag richten; die Leitfragen lauten: Was umgibt, beschäftigt und bedrückt euch? Was wünscht ihr und was verbindet euch im Hinblick auf gesellschaftliche und politische Tendenzen der Polarisierung?

Die besten 30 Arbeiten werden Ende Juni im Jubez ausgestellt und beim „Jugend Kultur Festival“ (Sa, 28.6., Kronenplatz) prämiert. Zuvor sind alle eingereichten Werke in der VHS zu sehen, wo am Mi, 25.6. Jugendliche im Rahmen von „Kultur & Du“ den Publikumspreis vergeben. Einsendung der Wettbewerbsbeiträge per E-Mail an smb@vhs-karlsruhe.de, alle weiteren Teilnahme-Infos auf www.vhs-karlsruhe.de unter Kursnr. 252-14906. -pat