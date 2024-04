Kyra Groh & Helge Timmerberg

Ihre Hörbuchleidenschaft verquickt Kyra Groh, die selbst viele Jahre als Texterin gearbeitet hat, in „Zeilenflüstern“ aus ihrer neuen New-Adult-Reihe rund um die Sweet Lemon Agency.

Bis sie der erste Werbeagenturjob in ein Tonstudio führt, kennt Protagonistin Klara den von ihr so hochverehrten Noel Carter, der nun ihre Werbetexte für eine sinnliche neue Kampagne einsprechen soll, nur vom allabendlichen wortwörtlichen Hörensagen. Doch der Hörbuchvorleser und gescheiterte Schauspieler hasst jedes einzelne aufzusagende Wort… (Do, 4.4.).

Tags drauf liest Helge Timmerberg, Veteran im Kampf gegen die Marihuanaprohibition („Ich lass mir doch nicht von Gewohnheitstrinkern das Kiffen verbieten!“) aus „Joint Adventure – Eine Reise in die Welt des Cannabis“ (Fr, 5.4.). -pat