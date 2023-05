Learntec & New Work Evolution 2023

Seit 1992 ist die „Learntec“ jährlicher Treffpunkt der digitalen Bildungsbranche.

Und auch der gleichnamige Fachkongress präsentiert wieder die aktuellen Trends. Dazu geben rund 100 ReferentInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft ihre Expertise in mehr als 60 praxisnahen Vorträgen und Workshops weiter. Schwerpunktthemen sind u.a. das Metaverse, Learning Ecosystems, New und Agile Learning, Lernen mit Künstlicher Intelligenz (KI), adaptives Lernen und „Chat GPT“, aber auch resiliente Lernsettings und Lernendenaktivierung wie auch der Wandel der Lernkultur.

Herzstück des „Learntec“-Kongresses sind die hochkarätigen Keynotes mit Speakern aus Wissenschaft und Wirtschaft: Den Anfang macht Prof. Dr. Jörg Desel, Mitglied im Präsidium der Gesellschaft für Informatik, mit „In 30 Jahren vom E-Learning zur Digitalisierung der Bildung“. Außerdem dabei sind die niederländische Hi-Tech-Fashion-Designerin Anouk Wipprecht, die amerikanische Bildungsexperten Elliot Masie, Thüringens Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse, Prof. Dr. Jürgen Seitz (Institute for Applied AI, HdM Stuttgart), Dr. Dirk Werth (August-Wilhelm-Scheer Institut Saarbrücken), Prof. Dr. Peter A. Henning („Learntec“-Kongresskomitee und Kompetenzzentrum KI für Arbeiten und Lernen KARL) sowie Rafaela Kraus (Vizepräsidentin für Entrepreneurship der Universität der Bundeswehr). In der neuen Workshop-Area in der Messehalle ist Raum für persönlichen Erfahrungsaustausch und Networking.

Parallel zur „Learntec“ widmet sich eine neue Fachmesse den modernen Arbeitswelten und neuen Arbeitsformen: 2023 findet die „New Work Evolution“ erstmals als eigenständiges Event während Europas größter Veranstaltung für digitales Lernen in Schule, Hochschule und Beruf statt. Rund 30 AusstellerInnen präsentieren in Halle 3 begleitet von einem Vortragsprogramm ihre Produkte und Dienstleistungen für innovative Arbeitswelten und moderne Unternehmenskultur. -pat