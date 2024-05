Learntec 2024

Mit der voranschreitenden Digitalisierung stehen Deutschlands Schulen vor einer wegweisenden Transformation, die Chancen, aber zuvorderst Herausforderungen birgt.

Wie dieser Wandel gestaltet werden kann, zeigt Europas bedeutendste Veranstaltung für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf: Die „Learntec“ ist der Place To Be für die digitale Bildungsbranche, um sich zu den neuesten Lerntrends zu informieren, auszutauschen und zu netzwerken.

In der dm-Arena dreht sich alles rund um neue Lernwelten und Technologien für den Unterricht. Ob Kita, Grundschule, weiterführende Schule oder Berufsschule – das Forum „School @ Learntec“ mit Expertenvorträgen richtet sich insbesondere an Entscheider wie Schulträger und -leiter, Medienzentren oder interessierte Lehrkräfte, die an Workshops teilnehmen, die neuesten Technologien ausprobieren und sich mit Kollegen über die aktuellen Herausforderungen austauschen können. -pat