Lena Cassel

Als sie sich 2015 der „Sportschau“ anschließt, sitzt sie lange in der Archivredaktion.

„Zu laut und zu bunt“ für Vor-der-Kamera. Heute ist genau das Lena Cassels Markenzeichen.

In ihrer Biografie „Aufstiegskampf – Vom Seitenrand in die Primetime“ blickt sie aber auch auf Abende mit der Schwester, weil die alleinerziehende Mutter als Krankenschwester arbeitet; den frühen Verlust des Vaters und auf ihre erste Liebe, eine Torhüterin. Dabei erzählt ihre Geschichte vom Aufstieg in der Männerdomäne Fußball unterschwellig ebenso von der Wandlung eines Landes und seines liebsten Sports. -pat