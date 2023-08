Lese- & Spielinsel im Innenhof

Bildung & Wissen // Artikel vom 01.08.2023

Die Bildungsgänge an der Carlo Schmid Schule in der Karlsruher Nordstadt als private berufliche Schule in Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Abschlüssen mit sehr guter Perspektive – ob Berufsausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder beides zusammen.