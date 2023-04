Lesung Süd: Philipp Böhm

Vom Kanalreiniger zum Internetstar.

Philipp Böhm, geb. 1988 in Ludwigshafen, hat nach seinem Debütroman „Schellenmann“ (2019) jetzt „Supermilch“ raus, einen Band mit Erzählungen, der einen Blick in die Zukunft wirft. Und die ist bedrohlich, flimmernd und weird. Die Geschichten erzählen von einer unruhigen, nervösen Zeit: von der Transformation der Arbeitswelt, digitalem Alltag und der Zerstörung der Natur.

Die Protagonisten sind überfordert von ihrer Lohnarbeit, ermüdet von der ständigen Suche nach der besten Version ihrer selbst, haben Angst, aber können nicht sagen, wovor. Also stürzen sie sich in Privatobsessionen, steigern sich in obskure Internetphänomene hinein oder wählen sinnlose Gewalt als letztes Mittel. -rw