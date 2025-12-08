Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).
Vor Lutz van der Horst liest Florian Illies aus „Wenn die Sonne untergeht“, das sich in einer Mischung aus Fakten, Anekdoten und Zeitgeschichte mit dem Exiljahr 1933 der Familie von Thomas Mann in Sanary befasst (Mi, 7.1., je 20 Uhr, Stephanus-Koop).
Oliver Wnuk alias Ulf Steinke aus „Stromberg“ seziert in „Besser wird’s nicht“ die Zumutbarkeiten des Lebens (Mi, 14.1., 20 Uhr); auch Roland Jankowsky ist TV-bekannt, vor allem als sonderbarer Kommissar aus der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. In „Wenn Overbeck kommt…“ trägt der Kölner schräg-kriminelle, humorvolle Kurzgeschichten vor, in denen es um Killer und die Tücken des Ermittlerberufs geht (So, 25.1., 18 Uhr).
Indiemusikerin Sophie Hunger gab im März ihr Debüt als Romanautorin: Benannt nach einem Song ihres 2008er Durchbruchsalbums „Monday’s Ghost“, erzählt „Walzer für Niemand“ eine Coming-of-Age-Geschichte über das, was wir verlieren müssen, um etwas zu werden (Sa, 31.1., 20 Uhr). Außerdem enthüllt Wladimir Kaminer „Das geheime Leben der Deutschen“ (Fr, 9.1., 19 Uhr) und Max Goldt versammelt in „Aber?“ kurze humoristische und satirische Texte, teils Kolumnen, teils Mini-Dramoletten (Do, 15.1., 20 Uhr). -pat
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.06.2026
Im malerischen Agriturismo La Scala in Salò am Westufer des Gardasees kann man prima urlauben – und noch mehr fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – „Rebalance Yourself“
Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Kreative Köpfe, die nach der Mittleren Reife beruflich „irgendwas mit Medien und Design“ machen möchten, sind an dieser weiterführenden privaten Ganztagsschule richtig.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe: Tag der offenen Schule
Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation Karlsruhe
Dr. Mark Benecke
Bildung & Wissen // Artikel vom 14.01.2026
Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-Velocity-Impact-Blood-Spatter-Pattern sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.Weiterlesen … Dr. Mark Benecke
Lesungen im Tollhaus
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.01.2026
Der u.a. mit dem „Adolf-Grimme-Preis“ ausgezeichnete satirische Außenreporter der ZDF-„Heute-Show“ tut sich in „Konfetti-Blues – Ein Liebesroman“ erstmals als Buchautor hervor. Moderation: Thilo Gosejohann (Mi, 21.1.).Weiterlesen … Lesungen im Tollhaus
Simon Strauß
Bildung & Wissen // Artikel vom 08.12.2025
Mit „In der Nähe: Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“ erkundet Simon Strauß, wie Gemeinschaft gelingen kann und wann sie scheitert.Weiterlesen … Simon Strauß
Kommentare
Einen Kommentar schreiben