In ihrer „interaktiven Gesprächsreihe“ gibt die Stiftung Forum Recht seit Februar einmal monatlich in Karlsruhe und Leipzig Einblicke in verschiedene alltagsrelevante Bereiche der Juristik und des Rechtsstaats – vom Arbeits- über Mietrecht bis hin zur Meinungsfreiheit.

Zu Gast bei „Let’s Talk About Recht“ sind Persönlichkeiten, die aus dem Arbeitsalltag berichten und ihre Sicht auf ein aktuelles rechtliches Thema vorstellen; das Publikum ist explizit eingeladen, sich zu beteiligen. Gast und Thema werden zeitnah auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Stiftung bekannt gegeben. Die anmelde- und kostenfrei besuchbaren Gespräche sind im Nachgang als Podcast auf www.stiftung-forum-recht.de sowie den gängigen Podcastplattformen verfügbar. „Menschenrechtsschutz in Europa“, der erste Thementag 2025, führt Multiplikatoren aus Schule, politischer Bildung, Journalismus, Sozialverbänden o.ä. zum Europäischen Gerichtshof nach Straßburg (Fr, 28.3.). Außerdem kooperiert man mit dem Jungen Staatstheater fürs Begleitprogramm zum Weltbestseller „Die Welle“: Thomas Stelzl, Leiter des Fachbereichs Vermittlung und Bildung der Stiftung, spricht über Recht und Rechtsstaatsvermittlung; dazu gibt’s einen Workshop für Schulklassen (So, 9.3., 18 Uhr, Insel). -pat