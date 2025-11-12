Let’s Talk About Recht: Jugend vor Gericht

Selbst wenn Kriminalpräventionsprogramme wie „Die JVA goes Schule“ (nejako.de) – in dem Jugendliche beim multimedial inszenierten „Ausflug in den Knast“ mit der knallharten Gefängnisrealität konfrontiert werden – Schule machen, kann man über „Sinn und Grenzen von Strafen“ trefflich diskutieren.

Und das tut die interaktive Gesprächsreihe „Let’s Talk About Recht“ in ihrer nächsten Ausgabe „Jugend vor Gericht“ mit Dr. Alessandro Bellardita, Vorsitzender Richter am Jugendschöffengericht Karlsruhe. Der Ex-Rechts- und -Staatsanwalt gibt Einblicke in seinen Alltag und spricht mit Marie-Elisabeth Miersch vom Forum Recht über Grenzen und Chancen des Systems, die Unterschiede zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, aktuelle Debatten wie die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters und die Strafziele Abschreckung, Resozialisierung und Prävention. -pat