In der neuen Gesprächsreihe „Let’s Talk About Recht“ bietet die Stiftung Forum Recht Einblicke in verschiedene Bereiche der Juristik und des Rechtsstaats vom Mietrecht bis zur Meinungsfreiheit und zeigt anhand von Praxisbeispielen, welche Bedeutung sie für Alltag und Gesellschaft haben.

Den Auftakt macht die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Inken Gallner mit „Arbeitsrecht im Wandel“; anschließend findet „Let’s Talk About Recht“ monatlich abwechselnd in Karlsruhe und Leipzig statt. Die Gespräche sind als Podcast auf www.stiftung-forum-recht.de sowie den gängigen Podcastplattformen verfügbar. -pat