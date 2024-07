Lichtdesign wie bei Sehenswürdigkeiten: Tipps für Außenbeleuchtung

Imposant illuminierte Gebäude prägen während der Nachtstunden das Stadtbild und werden zum Hingucker für Besucher und Bewohner.

Wer sich für sein eigenes Zuhause ein professionelles Lichtkonzept wünscht, der findet hier Tipps für eine kunstvolle Außenbeleuchtung. Trotz ansprechender Ästhetik der Illumination kommt selbstverständlich auch die Funktionalität der Außenbeleuchtung nicht zu kurz.

Fassaden gekonnt in Licht tauchen

Die Fassade eines Hauses bietet sich an, um sie mit einem modernen Lichtkonzept in Szene zu setzen. Dabei muss die Beleuchtung gleich zwei wichtige Funktionen übernehmen: Einerseits sollte sie während der Dunkelheit für ausreichend Licht am Haus sorgen, damit Bewohner sich hier gefahrlos bewegen können. Andererseits sorgen gezielt platzierte Lichtquellen für ein stimmungsvolles Lichtbild. Für die funktionale Außenbeleuchtung des Hauses bieten sich Aussenwandleuchten an. Sie werden direkt an der Fassade montiert und lassen sich entweder per Schalter bedienen oder werden über einen Bewegungsmelder gesteuert. Neben dem Hauseingang und gegebenenfalls weiteren Eingängen sowie im Bereich des Briefkastens und der Mülltonnen sorgen sie für helles Licht. Zusätzlich können Lichtspots zur Beleuchtung der Fassade eingesetzt werden. Wird in sie ein farbiges Leuchtmittel eingesetzt, sorgt das für eine spannende Lichtstimmung am Haus. Für kunstvolle Lichteffekte sorgen auch Außenwandleuchten, die ihr Licht sowohl nach oben als auch nach unten abgeben.

Stilvolle Gartenbeleuchtung

Auch für die Gartenbeleuchtung kommen unterschiedliche Lichtquellen infrage, die im Bereich der Terrasse, an Gartenwegen, am Pool, Gartenhaus und anderen markanten Punkten platziert werden können. Wichtig bei der Wahl der Gartenbeleuchtung ist, dass hier ebenfalls der unterschiedliche Lichtbedarf berücksichtigt wird. Auf der Terrasse und an Wegen durch den Garten sollten ausreichend helle Lichtquellen vorhanden sein. Sie sorgen für Sicherheit in der Nacht. Andere Bereiche wie beispielsweise ein Gartenteich, ein imposanter Baum, der Pool oder die Bar im Garten können mit dezenteren Lichtquellen bestückt werden, um hier eine gemütliche Atmosphäre zu erschaffen. Zusätzlich sorgen auch im Garten Lichtspots für Hingucker. Mit ihnen werden z.B. eine prachtvolle Trauerweide, ein Springbrunnen im Gartenteich, eine Sauna oder ein Kunstobjekt auf der Wiese illuminiert. Werden diese ästhetischen Lichtspiele über eine Zeitschaltuhr gesteuert, müssen sich Hausbesitzer nicht täglich um das Lichtkonzept kümmern.

Lichtakzente mit Solarenergie

Im Freien sind zudem Solarleuchten ein praktisches Mittel, um zusätzliche Lichtakzente zu setzen und dabei die Stromkosten nicht in die Höhe zu treiben. Als handliche Solarstecker lassen sie sich in Blumenbeeten, am Rand der Terrasse, auf der Wiese und an vielen weiteren Stellen verwenden. Auch Lichterketten mit Solarbetrieb finden im Garten bspw. unter dem Terrassendach, zwischen zwei Bäume gespannt oder als Beleuchtung der Gartensauna Verwendung.