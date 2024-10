Ruinen werden in der Kunst oft als Erinnerung an ruhmreiche Gesellschaften und Kulturen rezipiert.

In seiner öffentlichen Antrittsvorlesung „Life Among The Ruins“ beschäftigt sich Simon Sheikh, Professor für Theorie im Bereich Kritische Theorie und Medienphilosophie, u.a. damit, inwiefern Ruinen darüber hinaus das sichtbare Zeichen eines historischen und gesellschaftlichen Verfalls sind, der die Institutionen des ehemaligen Westens und ihre Fortschrittserzählungen infrage stellt. -pat