Ligurien, die Italienische Riviera

Duftende Vegetation und strahlender Sonnenschein, bizarre Klippen, märchenhafte Buchten und eine traumhaft schöne Bergwelt.

Das ist die Italienische Riviera! Als Labyrinth pulsierenden Lebens will die Hafenstadt Genua entdeckt werden – und nur wenige Kilometer weiter können sich geradezu sinnliche Glücksmomente an den Stränden des bunten, idyllischen Badestädtchens mit einem schönen Ferienhaus in Ligurien ergeben.

Das traumhafte Szenarium am Mittelmeer

Es mag Winter sein in Ligurien, aber die Sonne strahlt unverdrossen und überall blühen gelbe Mimosen mit ihren zarten Blüten und Kamelien in den schönsten Farben. Dass es auch im Winter überall in allen Schattierungen grünt und blüht, ist auch den japanischen Magnolien, den Steineichen und den Olivenhainen, den Palmen und den Bananenstauden zu verdanken. Überall in Ligurien wird fleißig gewerkelt, um die Badeorte entlang der Küste stets gut zu erhalten und immer auf Urlaubsgäste vorbereitet zu sein. In den Sporthäfen entlang der etwa 350 Kilometer langen Küste Liguriens wird ebenfalls fleißig gearbeitet, um die schneeweißen Segel- und Motoryachten angemessen in Empfang nehmen zu können. Eigentlich beginnt die Saison alljährlich im März – aber des milden Klimas wegen können Besucher ihre Reisen nach Ligurien das ganze Jahr über genießen.

Dolce Vita im Sonnenschein

In vergangener Zeit hatte die Riviera zuweilen ein etwas angestaubtes Image. Zum Ausklang des 19. Jh. kamen erste Sommergäste aus Großbritannien, allesamt auf der Suche nach Lebensart und Sonnenschein. Dazu kam das reiche, jüngere Bürgertum aus Mailand und Turin. Sie besuchten Sanremo, Alassio und Bordighera. Es entstanden Palmenpromenaden und luxuriöse Hotels, Spielcasinos und umwerfende Parkanlagen. Davon hat vieles überlebt. Zudem sind zahlreiche hübsche Ferienhäuser entstanden.

Großartige Genüsse

Heute sitzen alle Leute mit einem Sundowner an einem der Cafétischchen, beispielsweise an der Bucht von Portofino. Hier ist nach einhelliger Meinung einer der schönsten Flecken an der mit schönen Orten wahrlich reich gesegneten Küste. Sicher, im Frühling und im Herbst gibt es zuweilen ordentliche Regengüsse und eine große Sommerhitze. Nichtsdestotrotz ist es den Genießern oft wichtiger, in welchen exzellenten Restaurants man am Abend speisen kann. Die Produkte aus den sonnenverwöhnten Gemüse-, Obst- und Kräutergärten und die Beute aus Meer und Wäldern ergeben die ausgezeichnete Küche Liguriens – und das ist für Italienfans bekanntlich ein Reisemotiv allererster Güte.

Die großartige Cinque Terre

Dank des guten Klimas ist die Vegetation üppig. Allerdings gibt es in Ligurien kaum ertragreiche Ackerflächen. Vielmehr müssen die Landwirtschaftsgüter recht mühsam und mit viel Aufwand auf kleinen Terrassen kultiviert werden, die mit Stützmauern gefestigt sind. Dadurch, dass der ligurische Weinbau aus funktionalen Notwendigkeiten entstand, entwickelte sich am berühmten Küstenabschnitt der Cinque Terre eine besonders malerische Landschaft. Diese wurde inzwischen in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Viele Weinbauern und Gemüseerzeuger überzeugen hier zudem längst mit Bio-Qualität.

Biowinzer, Badestrände, Beachclubs

An den Stränden entlang der Küste Liguriens weht die begehrte Blaue Fahne und signalisiert eine besonders gute Wasserqualität. Hier finden sich schicke Beachklubs neben romantischen Klippenresorts und familiär geführten Badeanstalten. Schöne Ferienhäuser für jedes Gusto lassen sich ebenfalls finden. Charmante Restaurants und Cafés sowie Boutiquen mit ihren bunten Design-Offerten erwarten ihre Gäste in Liguriens historischen Zentren, allen voran in der berühmten Kunst-Metropole Genua.