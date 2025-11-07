Die bekannteste Klimaaktivistin im deutschsprachigen Raum ruft in ihrem zu Jahresanfang erschienenen Buch mit einer rhetorischen Frage zum Handeln auf.

„Was wäre, wenn wir mutig sind?“ Luisa Neubauer – der Kritiker mit verachtender Bewunderung attestieren, „altklug und meinungsfest“ zu sein – analysiert die Machtkämpfe hinter der Klimakrise, sie legt die fossilen Wurzeln unserer Demokratie frei und zeigt, wie eine realistische Utopie aussehen könnte.

An ihrem multimedialen Abend präsentiert sie dazu überraschende Szenarien, Zahlen und Lösungen, spricht politische Widersprüche an, kommentiert aktuelle Debatten und ordnet gesellschaftspolitische Entwicklungen aus grüner Fundi-Sicht ein. -pat