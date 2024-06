Wenn Klaus Theweleit einen Erstlingsroman rezitiert, ist das ja schon ein Ritterschlag.

„Luke Wilkins hat eine Geschichte über die merkwürdigen Körperzustände geschlechtsreifer Künstler zur Paarungszeit geschrieben. Und über das Mediale der Musik. Darin verdient sich das gescheiterte Liebespaar Narziss und Echo eine zweite Chance: Narziss versinkt diesmal nicht in seinem Spiegelbild, sondern in der Stimme seiner Geliebten. Aber auch im Sound von Eric Dolphys Bassklarinette auf der Platte ‚Last Date‘. Dann singt Jefferson Airplane auch noch: ‚One pill makes you larger, and one pill makes you small. Feed your head!‘“.

Luke Wilkins (geb. 1979 in Riggisberg/CH) lebt als Schriftsteller und Musiker in Basel und St. Ilgen. -rw