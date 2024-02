Hass, Hetze und ein „toxisches Klima“ sind nicht nur in den sozialen Medien ein immer größeres Problem.

Auch in Kommentarspalten werden die Diskussionen schnell aufgeheizt und unsachlich, sodass häufig unklar bleibt, ob das noch Meinungsfreiheit ist oder es sich juristisch schon um Beleidigungen handelt. In einem Vortrag fragt die VHS „Machtlos bei Hassreden?“ und ordnet das Phänomen mit zahlreichen Praxisbeispielen ein: Was ist Hassrede? Welchen Schaden richtet sie an und wie kann man als Netzgesellschaft dagegen vorgehen?

Dabei werden nicht nur Organisationen und Institutionen vorgestellt, die Unterstützung anbieten oder bei denen Hassreden gemeldet werden können; der Vortrag zeigt auch, wie sich Hass in Botschaften entschlüsseln lässt. Dazu gibt’s konkrete Tipps, um Hassreden zu kontern und nicht selbst zum Opfer von Verunglimpfungen zu werden. -fk