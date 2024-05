Männerbüro: Gewaltfreie Kommunikation

Bildung & Wissen // Artikel vom 14.05.2024

Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin Ronya Othmann, 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-êzîdischen Vaters in München geboren, klagt mit „Vierundsiebzig“ mit aller notwendigen Klarheit und Härte den ebenso vielten 2014 in Shingal von IS-Kämpfern an der êzîdischen Bevölkerung verübten Genozid an (Di, 14.5., Jubez, !!!abgesagt!!!).