Männerbüro-Übungsgruppe: Gewaltfreie Kommunikation

In einer Zeit, die immer mehr von Feindbildern geprägt wird, sind Männer Täter und Opfer von Gewalt gleichermaßen.

Die Polarisierung nimmt zu, weltweit versuchen sich Autokraten mit Gewalt, Aggression und Macht durchzusetzen. Das Männerbüro Karlsruhe möchte dem etwas entgegenhalten und bietet eine Übungsgruppe in Gewaltfreier Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg an. So soll die Neigung zu Gewalt im persönlichen Bereich abgebaut werden; die Teilnehmer lernen, friedvoller miteinander zu kommunizieren und umzugehen.

Mann arbeitet an mitgebrachten Themen, erhält Input zu Elementen der GFK in Kleingruppeneinzelübungen sowie im Plenum und unterstützt sich gegenseitig mit Reflexion und wertschätzendem Feedback. -pat