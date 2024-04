Männergruppe: Start-up 2024

Männer sind Liebhaber, Magier, Könige und Krieger – und manchmal auch überforderte Einzelkämpfer.

In dieser selbstorganisierten basisdemokratischen Gruppe des Männerbüros Karlsruhe kann Mann sich austauschen und reflektieren, lachen und weinen, dem Ärger Raum geben, trösten und getröstet werden.

In immer vertrauter werdender Runde lernt Mann zuzuhören und verschiedene Sichtweisen kennen, entwickelt Mitgefühl, entdeckt Unbekanntes in seiner Gefühlswelt, spürt seinen Körper durch Körperarbeit, erfährt die Kraft der Stille, lernt mit Konflikten umzugehen, entwickelt neue Fähigkeiten in der Selbstleitung und unterstützt die Entwicklung der anderen.

Zwei erfahrene Mitglieder des Männerbüros (beg-)leiten und leiten die ersten Termine, dann soll die Gruppe selbstständig weiterwirken. -pat