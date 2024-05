Mareike Fallwickl

Die Autorin aus dem Salzburger Land wurde mit ihrem Roman „Die Wut, die bleibt“ zur Bestsellerautorin, die Bühnenfassung hatte 2023 Premiere bei den „Salzburger Festspielen“.

Auf Einladung der Stephanus Buchhandlung liest sie aus ihrem neuen Roman „Und alle so still“. Elin ist Anfang 20 und lebt mit ihrer Mutter in einem Wellnesshotel. Während des Lockdowns ist sie Influencerin geworden. Nuri stammt aus prekären Verhältnissen; er versucht, sich als Radkurier, Bettenschubser und Essenslieferant über Wasser zu halten.

Ruth ist Ende 50, nach dem Tod ihres behinderten Sohnes hat sie wieder angefangen, als Pflegekraft im Krankenhaus zu arbeiten. Jeden Tag geht sie über ihre Grenzen. An einem Sonntag liegen vor dem Krankenhaus, in dem Ruth und Nuri arbeiten, Frauen, reglos, in stillem Protest… -rw