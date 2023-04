Medizinische Akademie Baden-Baden

Seit über 40 Jahren gibt es die Medizinische Akademie an deutschlandweit 17 Standorten und fast 40 Schulen, die ein breites Spektrum an Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales offerieren. Träger ist der Internationale Bund (IB).

Die Medizinische Akademie in Baden-Baden bietet Ausbildungen in den Berufen Physiotherapie und Logopädie an und dazu die Möglichkeit, das Beste aus zwei Welten zu verbinden: Man absolviert eine Ausbildung mit hohem Praxisanteil und kleinen Lerngruppen; gleichzeitig kann man ausbildungsbegleitend an der IB Hochschule „Angewandte Therapiewissenschaft“ studieren. Nach Abschluss der Ausbildung steigt man dann voll in den Beruf ein und beendet in einem sehr überschaubaren Zeitraum berufsbegleitend das Studium mit dem „Bachelor of Science“.

Therapeutische Berufe sind krisensicher, die Berufsaussichten sind im rasant wachsenden Gesundheitsmarkt exzellent; die engagierten und kompetenten DozentInnen und Ausbilder der IB Medizinischen Akademie vermitteln den Schülern und Studenten fundierte Kenntnisse, damit sich diese zu selbstständigen Therapeuten und versierten Fachkräften entwickeln können. Eine enge Verzahnung von theoretischem Unterricht und praktischer Ausbildung ist die Basis der Unterrichtskonzepte. Die Angebote sind innovativ und qualitativ hochwertig, werden stetig weiterentwickelt und den aktuellen Anforderungen angepasst.

Ein persönliches Beratungsgespräch lässt sich per Mail (physio-baden-baden@ib-med-akademie.de bzw. logo-baden-baden@ib-med-akademie.de) oder telefonisch (07221/99 65 80) vereinbaren. -pat