Mancher Stinkstiefel glaubt ernsthaft, alle Muslime würden bauchtanzend von einem Terroranschlag zum nächsten dschihadieren.

Melina Borčak analysiert sprachliches Framing und Denkmuster, die einen trotz bester Absichten unbewusst in Rassismus abdriften lassen. Und erklärt in ihrem „Spiegel“-Bestseller „Mekka hier, Mekka da“, wie man es besser machen kann – ohne abgehobene Elitesprache, „sondern von ’ner Immigrantin, die Deutsch da gelernt hat, wo es am schönsten ist: beim RTL2- ‚Frauentausch‘!“. -pat