Eine staatlich anerkannte schulische Berufsausbildung kann auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz eine Alternative zum Studium sein.

Die Merkur Akademie International (MAI) in Karlsruhe bildet auf diesem Weg seit vielen Jahren Staatlich anerkannte EuropasekretärInnen aus: Die zweijährige schulische Berufsausbildung führt junge Menschen mit Spaß an Fremdsprachen und Interesse an eine planerisch-organisatorischen Tätigkeit zum Traumjob. Absolventen finden Beschäftigungen in allen Wirtschaftsbereichen; dazu zählen neben international tätigen Unternehmen u.a. auch das Auswärtige Amt, Ministerien, NGOs und Anwaltskanzleien.

Seit 2022 wird die Ausbildung hauptsächlich unter der Bezeichnung „International Management Assistant“ geführt, damit die Abgrenzung zur klassischen Sekretariatstätigkeit deutlich wird. Die Absolventen sind sprachbegabte Allrounder mit Organisationstalent und fundierten praxisrelevanten Kenntnissen, der Berufseinstieg erfolgt typischerweise in Junior-Management- und Assistenzpositionen. Die Namensanpassung bietet auch denjenigen einen Vorteil, die sich auf Stellen im Ausland bewerben; erfolgreiche Absolventen erhalten neben dem Zeugnis zum/zur Staatlich anerkannten EuropasekretärIn nun auch ein englischsprachiges Zertifikat.

Alternativ zum Berufseinstieg kann auch ein optionales Bachelorstudium an einer der MAI-Partnerhochschulen in Großbritannien angeschlossen werden. Nächster Ausbildungsbeginn: September 2024. -pat