Im übervollen Arbeitsalltag fällt es mitunter schwer, nach Abschluss von Ausbildung oder Studium der kontinuierlichen Weiterbildung die gebotene Zeit einzuräumen.

Neben klassischen Ganz- und Halbtagesseminaren in Präsenz und online bietet die MFG Akademie in ihrem auf Kultur- und Kreativschaffende zugeschnittenen Weiterbildungsprogramm in der Rubrik „Wissen kompakt“ auch kurze Webinare für zwischendurch. Die an zahlreichen Standorten angebotenen Seminare vermitteln Selbstständigen, GründerInnen und Kleinunternehmen aktuelles Praxiswissen; ermöglicht wird dies durch die Kooperation mit Partnern des Netzwerks Kreativwirtschaft Ba-Wü wie z.B. dem K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt Karlsruhe.

Inhaltlich setzt die MFG Akademie auf einen ausgewogenen Mix aus methodischem Wissen, unternehmerischem Know-how sowie Onlinemarketing- und Kommunikationstrends. -pat