Mit der Badischen Landesbibliothek durchs Studium

Die Badische Landesbibliothek ist Teil der Karlsruher Bildungslandschaft und eine der ersten Adressen für Studenten vom Studienbeginn bis zum Abschluss.

Hier finden sie passende Literatur, Lernräume, Workshop- und Beratungsangebote sowie viele Services, die im Studium helfen. Im November begrüßt die BLB an drei Terminen die neuen Erstsemester in Karlsruhe. Wahlweise am 11., 14. oder 19.11. um 17 Uhr lassen sich die Bibliothek und ihre Angebote kennenlernen. Die Teaching Library der BLB bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Workshops an.

Alle Veranstaltungen werden im BLB-Kalender angekündigt: www.blb-karlsruhe.de/kalender. Über ihren Newsletter (www.blb-karlsruhe.de/newsletter) informiert die BLB zudem monatlich über Kulturveranstaltungen, die nächsten Angebote der Teaching Library und über besondere Ereignisse in der Bibliothek. -rw