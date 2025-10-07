Mit der Badischen Landesbibliothek durchs Studium

Bildung & Wissen // Artikel vom 07.10.2025

Teaching Library

Die Badische Landesbibliothek ist als Teil der Karlsruher Bildungslandschaft eine der wichtigsten Anlaufstellen vom ersten Semester bis zum Abschluss.

Hier finden Studenten Literatur und Lernräume sowie viele hilfreiche Services von der Beratung bis zum Workshop. Am 4., 10. und 13.11., 17 Uhr, begrüßt die BLB die neuen Erstis, um die Bibliothek und ihre Angebote kennenzulernen – darunter auch die Beratungen, Inputveranstaltungen und Workshops anbietende Teaching Library.

Als nächstes finden hier in VHS-Kooperation die Workshops „Meine berufliche Zukunft – Standortbestimmung mit Ausblick“ (Di, 7.10., 16-16.45 Uhr) und „Netzwerke für das berufliche Vorankommen nutzen“ (Di, 14.10., 17.30-18.15 Uhr) statt; außerdem „Innovativ präsentieren mit Methoden aus dem Poetry-Slam“ (Fr, 17.10., 14-18 Uhr) für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Moritz Konrad sowie „Texterkennung mit Transkribus für Einsteiger“ (Mo, 27.10., 17-18 Uhr, jeweils Lernwerkstatt).

Alle Termine finden sich auf www.blb-karlsruhe.de/kalender; über ihren Newsletter (www.blb-karlsruhe.de/newsletter) informiert die BLB zudem monatlich über Kulturveranstaltungen, die Angebote der Teaching Library und besondere Ereignisse in der Bibliothek. -pat

