Mit der element-i Gemeinschaftsschule zum Abitur

Seit dem Schuljahr 2024/25 gibt es an der Freien element-i Gemeinschaftsschule in Karlsruhe auch die Gymnasiale Oberstufe (G9).

Die ersten Jahrgänge gehen bereits ihren individuellen Lernweg bis zum Abitur. Bei element-i werden die Schüler ermutigt, ihren persönlichen Interessen nachzugehen und diese bspw. während projektorientierter Phasen einzubringen. Sie sind dabei nicht in Klassen eingeteilt, sondern in Lernhäuser, wo jeweils drei Jahrgangsstufen altersgemischt lernen und gemeinschaftlich ein Projekt bearbeiten, um ihre individuellen Potenziale auszuschöpfen.

Dabei nutzen sie modernste Technik wie digitale Whiteboards und werden individuell betreut. Neben dem fest im Schulcurriculum verankerten MINT-Schwerpunkt werden Fremdsprachen außerhalb des im Bildungsplan vorgesehenen Inputs durch Konversation mit Native Speakers erworben. Speziell für die Oberstufe gibt es den Seminarkurs „Glück“, in dem die Schüler ihre Lebenskompetenzen weiterentwickeln und lernen, ihre Kräfte und Ressourcen einzuteilen, mit Hindernissen umzugehen sowie Visionen und Ziele zu verfolgen. Auch externe Schüler sind in der Freien element-i Gemeinschaftsschule in Karlsruhe willkommen; aktuell gibt es noch freie Plätze.

Für an der Oberstufe interessierte Eltern und Schüler findet eine digitale Infoveranstaltung statt (Do, 16.1., 19 Uhr, Link n. Anmeld.); am „Tag der offenen Tür“ (Sa, 1.2., 11 Uhr) können Interessierte das Schulgebäude besichtigen und den Pädagogen vor Ort Fragen stellen. Anmeld. jeweils: www.element-i.de/infoveranstaltungen-der-element-i-schulen. -pat