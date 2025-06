Mit der VHS Karlsruhe raus in die Natur

Die Tauber ist als naturnahes Gewässer ein Paradies für Kanufahrer und Flusswanderer!

Beim Paddeln bewegt man sich an der frischen Luft und tauscht sich mit anderen Kanuten aus. Ein Hobby, das jeder leicht lernen kann – z.B. bei „Taubergießen – Naturkundliche Erlebnis-Kanutour auf der Tauber“ (Sa, 5.7., 9.30-17 Uhr, Kursnr. 252-26072).

Geheimnisvoll-faszinierend ist die VHS-Wissenswanderung „Urige Auerochsentour zum Felsenmeer im Biosphärenreservat Pfälzerwald“ (So, 20.7., 9.50-19.30 Uhr, Kursnr. 252-26077): Durch Rückzüchtung wurden diese riesigen Vorfahren des Hausrinds, wie sie in Höhlenmalereien aus der Steinzeit zu sehen sind, annähend wieder zum Leben erweckt. Bei der Wanderung kann man die friedliche Herde in ihrer urtümlichen Lebenswelt beobachten. Das besondere Beweidungsprojekt hat eine Landschaft mit verschiedenen Pflanzen und Tieren geschaffen; faszinierend dabei sind auch die bizarren Buntsandsteinformationen des Felsenmeers, das auf reizvollen Pfaden erkundet wird. Weitere Infos und Kursideen für den Sommer unter www.vhs-karlsruhe.de. -pat