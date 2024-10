Mit Korean Skincare zu mehr Glow & gesunder Haut

Bei der koreanischen Hautpflege handelt es sich um eine besondere Form der Skincare.

Die sogenannte K-Beauty zieht mittlerweile längst nicht mehr nur Koreanaer in ihren Bann, sondern auch die westliche Welt. Denn die Korean Skincare ist bekannt für ihre Nachhaltigkeit und hohe Wirksamkeit. Erfahren Sie im folgenden Ratgeber mehr über diese atemberaubende Hautpflege-Technik und tauchen Sie ein in die Geheimnisse der koreanischen Pflegeprodukte, mit denen auch Ihre Haut bald mehr Glow, Elastizität und Gesundheit gewinnen wird.

Tolle K-Beauty-Must-haves

Die Forschung der koreanischen Beauty-Industrie ist einer der besten weltweit. Dies zeigt sich u.a. in der herausragenden Qualität der koreanischen Pflegeprodukten. Das ungeschlagene Charakteristikum der Korean Skincare, die auch K-Beauty genannt wird, liegt nämlich auf einer umfassenden Fokussierung auf der Hautgesundheit durch natürliche Inhaltsstoffe. Durch revitalisierende Essenzen und Inhaltsstoffe wie Propolis, Ginseng oder grünem Tee wird eine langfristige Gesundheit der Haut geschaffen.

Viele dieser Pflegeprodukte spenden nicht nur Feuchtigkeit, sondern stärken auch die natürliche Hautbarriere, indem sie ihr wichtige Nährstoffe zuführen. Daneben haben viele kosmetische Must-haves einen starken Anti-Age-Effekt. Zu den besten und effizientesten Beauty-Tools gehören u.a. Gesichtsmasken, Ampullen und Seren.

Das Schlüsselkonzept koreanischer Hautpflege

Damit Inhaltsstoffe optimal in die Haut eindringen können und ihre Wirkung bestmöglich entfaltet wird, werden in der Korean Skincare viele dünne Schichten nacheinander aufgetragen. Dieser Vorgang nennt sich Layering. Auf diese Weise wird die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig vor einer Überlastung geschützt. Eine besondere Form des Layerings ist die „Korean Ten Step Skincare Routine“. Wie der Name bereits verrät, gibt es hierbei zehn unterschiedliche Schritte, in denen die Haut ideal versorgt wird. Darin enthalten sind etwa ein Peeling mit Brightening-Effekt, ein Toner, der Rückstände entfernt und zuletzt eine Vorsorge gegen UV-Strahlen. Um Ihre Skincare Routine zu verwirklichen, können Sie beispielsweise zu den vielseitigen Produkten von Laneige greifen.

Welche Pflegeprodukte beinhaltet die Korean Skincare sonst noch?

In der Layering-Methode, die von Koreanern und Koreanerinnen praktiziert wird, sind viele weitere Beauty-Tools involviert. Schicht für Schicht wird mit einzigartigen Pflegeprodukten gearbeitet, an erster Stelle steht hierbei zunächst die Reinigung des Gesichts. Dies geschieht mit einem Make-up-Entferner in Form eines Reinigungsöls. Dieses Öl wirkt sanft und hat den Vorteil, dass die Haut geschützt ist und nicht ausgetrocknet. In einem zweiten Schritt, wenn das Gesicht vom Make-up befreit ist, erfolgt eine porentiefe Reinigung. Damit werden alle Schmutzreste gründlich entfernt, wofür im Idealfall ein schäumendes Reinigungsgel genutzt wird. Im Anschluss daran wird ein feuchtigkeitsspendendes Peeling aufgelegt, das mit einem praktischen Baumwollpad aufgetragen wird. Diese Hautpflegeroutine muss allerdings nicht immer zehn Schritte beinhalten. Es lassen sich ebenfalls weniger Schritte verwenden, um dennoch eine strahlende und gesunde Haut zu erhalten.

Weitere Schritte zum beliebten Glass-Skin-Look

Das Ziel der Korean Skincare ist der sogenannte Glass-Skin-Look – ein Hautbild, das an Porzellan erinnert. Durch die reichhaltige Pflege der koreanischen Kosmetika wird die Haut strahlend rein, glatt und leuchtend. Jegliche Unvollkommenheiten wie Pickel oder Mitesser gehören nach regelmäßiger Anwendung schon bald der Vergangenheit an. Weitere Schritte auf dem Weg zu einer strahlenden Haut umfassen das Auftragen einer Essenz, einer Emulsion und eines Serums. Besonders feuchtigkeitsspendend sind auch Tuchmasken und Augencremes, die den Teint zum Strahlen bringen und die Haut intensiv pflegen.