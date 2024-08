Mitarbeitersuche & -verwaltung leicht gemacht mit Personio Alternative

Dieser Prozess gestaltet sich häufig sehr aufwendig: Vor allem bei einer hohen Bewerberanzahl ist das Herausfiltern geeigneter Kandidaten zeitraubend und nicht selten umständlich. Mit der geeigneten Softwarelösung können Personaler diese Aufgabe aber deutlich einfacher und komfortabler gestalten.

Welche Vorteile bietet die richtige Software bei der Personalverwaltung?

Wird in einem Unternehmen ein Arbeitsplatz frei, muss dieser möglichst zeitnah mit einer passenden neuen Arbeitskraft besetzt werden. Dies fällt in den Aufgabenbereich der Personalabteilung, die zuständig für die Suche nach einem geeigneten Angestellten ist. Bei dieser Suche handelt es sich um einen Prozess, der sehr aufwendig ausfallen kann und entsprechend viel Zeit in Anspruch nimmt. Es gilt also, den Prozess zu optimieren und sowohl schneller als auch effizienter nach neuen Angestellten zu suchen. Hierbei kann die passende Softwarelösung helfen, die etwa unter factorialhr.de/blog/personio-alternative/ vorgestellt wird. Viele Personalabteilungen setzen bereits auf Programme, welche die Suche nach geeigneten Arbeitskräften entscheidend erleichtern können. Z.B. lassen sich die relevanten Daten der Bewerber eingeben und einander gegenüberstellen. Und das natürlich längst nicht alles: Auch alle richtigen Informationen zu den aktuellen Mitarbeitern können auf diese Weise verwaltet werden. Dazu gehören etwa die Urlaubstage, aber auch die Krankheitstage und die geleisteten Arbeitsstunden. Mit wenigen Klicks ist es für die zuständigen Personaler möglich, diese Daten abzurufen oder zu ändern. Ebenso können die Daten an andere Abteilungen übermittelt werden. Es fällt somit leichter, die Verwaltung zu übernehmen, denn der Aufwand wird deutlich reduziert.

Wie sicher ist das Nutzen von Recruiting-Software?

Da beim Auswerten von Bewerberdaten sowie beim Verwalten der Mitarbeiterangaben sensible Informationen angegeben werden, steht neben der Nutzerfreundlichkeit und der Effizienz auch der Datenschutz an erster Stelle. Professionelle Softwarelösungen setzen daher auf einen möglichst hohen Schutz und gewähren den Zugang zu den Datenblättern ausschließlich befugten Personen. Als Sicherheits-Backup können alle wichtigen Informationen in eine Cloud hochgeladen werden. Auch hier können selbstverständlich nur Mitarbeiter mit einer entsprechenden Berechtigung einen Zugriff erhalten. So wird sichergestellt, dass die Daten nicht in die Hände Dritter gelangen. Welche Sicherheitsmaßnahmen genau verwendet werden, können Nutzer der Webseite des Anbieters entnehmen und sich natürlich auch persönlich über dieses wichtige Thema informieren. Häufig werden zu Personalsoftware auch passende mobile Apps angeboten, sodass auch ein Verwalten der Mitarbeiter und Bewerber vom Tablet oder Smartphone erfolgen kann. So kann der Personaler erforderliche Maßnahmen auch dann vornehmen, wenn er sich gerade nicht vor Ort am Arbeitsplatz befindet. Auf dem Markt stehen für das Verwalten im Personalbereich bereits zahlreiche Lösungen bereit. Darunter befinden sich spezielle Varianten für den Mittelstand sowie auch für große Unternehmen mit vielen Angestellten. Ein genauer Vergleich der einzelnen Programme lohnt sich in jedem Fall, denn es bestehen teils gravierende Unterschiede bezüglich des Preises und des Leistungsumfangs. Oftmals bieten Hersteller auf Nachfrage eine Demoversion an, die kostengünstig für einen bestimmten Zeitraum getestet werden kann. Schließlich sind die Anforderungen in jedem Unternehmen unterschiedlich, und auch die individuellen Vorlieben in der Personalabteilung fallen ganz unterschiedlich aus. Es ist daher sinnvoll, die Software vor dem Kauf erst einmal auszuprobieren.