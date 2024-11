Mithu Sanyal & Isabel Bogdan

Erzählte Mithu Sanyals auf der Shortlist des „Deutschen Buchpreises“ stehendes und mit dem „Literaturpreis Ruhr“ sowie dem „Ernst-Bloch-Preis“ 2021 ausgezeichnetes Debüt „Identitti“ von Identitätspolitik, fragt „Antichristie“ nun nach dem Kolonialismus und der Gewalt in uns allen.

Durga, internationale Drehbuchautorin, Tochter eines Inders und einer Deutschen, soll kurz nach Queen Elisabeths Tod in London an einer Verfilmung der Agatha-Christie-Krimis mitarbeiten. Doch auf einmal ist es 1906 und sie trifft indische Revolutionäre, die keineswegs wie Gandhi kämpfen… (Mi, 20.11., 19 Uhr, Stadtbibliothek, Stephanus-Koop).

„Wohnverwandtschaften“ hingegen ist ein virtuos komponierter, lebenskluger und humorvoller Roman von Isabel Bogdan, die 2016 mit „Der Pfau“ einen Bestseller landete. Constanze zieht nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten in die WG von Jörg, Murat und Anke. Was zunächst als Übergangslösung gedacht war, entpuppt sich als zunehmend stabil... (Do, 21.11., 19.30 Uhr, Stephanus-Buchhandlung) -pat/rw