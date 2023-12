Neue Bücher aus & über Karlsruhe

Die Nummer 44 ist nicht weniger als sein Opus magnum. INKA-Genusskolumnist Johannes Hucke, produktiv in Prosa, Lyrik, Drama und Essay, geht literarisch aufs Ganze und hat mit seinem Außenseiter- und Schelmenepos „Dragoner wider das Morgenlicht“ (Lindemanns) eine „Parabel auf das alte und das allerneueste Deutschland“ verfasst.

Um ein Stigma abzuwenden, entsendet man Schweinehirte Ulf aus dem Niemandsland in die Großstadt F., wo der Tölpel auf eine durchgestylte Zeitgenossenschaft trifft, sich als Kehrmaschinenfahrer, Desinfektionsexperte und Tierhälftenträger durchschlägt und auf Spuren seiner Ahnen stößt, die sich als Geheimbund „Dragoner wider das Morgenlicht“ der Schönheitsvernichtung gewidmet haben.

Mit Getreuen vom Rand der Gesellschaft gründet er einen Freischärlerbund, der Eliteschulen wie Konzerne attackiert – und dabei versehentlich einen betagten Fluch aktiviert... „Dragoner wider das Morgenlicht“ (das zart-poetische Titelbild stammt vom vielfach prämiertem Berliner Künstler Michael Sowa) ist als Entwicklungs- ein Zeitroman, als Gesellschaftsroman eine Sozialutopie; Vegetarismus, Umwelt- und Kulturkrisen, Seuchen und Raubtierkapitalismus fließen in die 600-seitige Handlung ein und werden von Hucke in gewohnt saftigem Sprachstil mit unkonventionellen Problemlösungen verknüpft.

Sein „Vesperados“-Mitpodcaster Wolfgang Wegner schwelgt derweil mit „Karle mit de Gosch“ (Wartberg Verlag) in lustigen, aber auch ernsten „Geschichten und Anekdoten“ aus Karlsruhes jüngerer Vergangenheit. Ebenfalls an historisch Interessierte richtet sich Andreas Lehmanns „Der Schwarzwald“ in Form „Einer kleinen Geschichte“, die einen fundiert-kompakten Rundumblick über die Entwicklung des Gebirges vom Urwald zur Kulturlandschaft liefert.

Außerdem im Lauinger Verlag erschienenen ist das Debüt von Stadträtin Rahsan Dogan, deren ebenfalls als Rechtsanwältin tätige Protagonistin Adeviye Bel im Krimi „Das Geheimnis der Hohen Eich“ im Hagsfelder Wald auf eine Weltkriegsliebesgeschichte zwischen einem SS-Offizier und Jüdin stößt. -pat