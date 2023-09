Neue Online-Casinos – neue Spiele: Vor- & Nachteile

Das Angebot an Online-Casinos im Internet ist durchaus überwältigend.

Aufgrund der breiten Vielfalt muss der Spieler heute absolut keine Kompromisse mehr eingehen, sondern wird mit Sicherheit das für sich beste Online-Casino finden können. Wer weiß, was er erwartet, kann gezielt nach einem Anbieter suchen, der die persönlichen Vorstellungen erfüllt.

Doch worauf ist zu achten, wenn man sich auf die Suche nach einem Online-Casino macht? Sollte man sich nur mit renommierten Plattformen befassen oder ist es auch ratsam, einen Blick auf die neuen Online-Casinos zu werfen? Denn tagtäglich werden neue Online-Casinos auf den Markt gebracht, die durchaus attraktive Bonusangebote und ein umfangreiches Spielangebot bieten. Aber sind auch alle neuen Anbieter seriös und empfehlenswert?

So machen neue Online-Casinos auf sich aufmerksam

Es ist gar nicht so einfach, dass sich ein neues Online-Casino am Markt gegen die bestehende Konkurrenz durchsetzen kann. Schlussendlich gibt es viele namhafte Plattformen, sodass der neue Anbieter schon tief in die Trickkiste greifen muss, damit er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viele Online-Casinos schaffen es übrigens gar nicht – d.h., das OnlineCasino verschwindet wieder vom Markt oder wird von einem anderen Online-Casino-Anbieter übernommen.

Woran man beste neue Online Casinos erkennt? Sie sind seriös, haben ein breites Angebot an Spielen, punkten mit einem fairen Bonusangebot und überzeugen mit verschiedenen Zahlungsoptionen.

Das Bonusangebot

Viele Online-Casinos werben etwa mit einem sogenannten No Deposit Bonus. Was bedeutet das? Es wird ein Bonus ohne vorherige Einzahlung gewährt. Im Regelfall verdoppelt das Online-Casino die erste Einzahlung, während beim No-Deposit-Bonus eine bestimmte Summe gutgeschrieben wird, ohne vorher eine Einzahlung tätigen zu müssen. Der Bonus wird im Zuge der Registrierung gutgeschrieben.

Wichtig ist, aber auch einen Blick auf die Bonuskonditionen zu werfen. Denn stellt man fest, die Konditionen sind unattraktiv und die Bedingungen sind nicht zu erfüllen, sollte man sich gegen den Bonus entscheiden.

Das Spieleangebot

Neben dem Bonus gibt es noch die Möglichkeit, mit neuartigen Spielen auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, es gibt mitunter verschiedene Varianten bestimmter Tischspiele oder auch neuartige Slots. Einige Online-Casinos werben auch mit dem Live-Casino und der Möglichkeit, direkt gegen einen Dealer spielen zu können.

Die Einzahlungsmethoden

Zuletzt können neue Online-Casinos auch mit einer breiten Vielfalt an Zahlungsoptionen auf sich aufmerksam machen. Banküberweisungen und Kreditkarten gehören zum Standard, Paypal wird immer häufiger angeboten, aber Kryptowährungen befinden sich noch am Anfang einer langen Reise. Jedoch haben Einzahlungen mit Kryptowährungen durchaus ihren Reiz, sodass vor allem viele neue Online-Casinos darauf verweisen, nun auch Bitcoin und Co. zu akzeptieren.

Die Vor- & Nachteile im Überblick

Neue Online-Casinos punkten oft mit einem

Bonus ohne Einzahlung, da sie so mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen können,

arbeiten u.a. mit vielen Freispielen,

bieten ein großes Spieleangebot unterschiedlicher Softwarehersteller an und

punkten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zahlungsoptionen,

sodass es ganz klar erkennbare Unterschiede gegenüber klassischen Online-Casinos gibt, die seit Jahren am Markt zur Verfügung stehen.

Bevor der Spieler in einem neuen Online-Casino ein Glücksspielkonto eröffnet, sollte er aber

einen Blick auf die Seriosität werfen,

sich mitunter die Test- und Erfahrungsberichte ansehen und

die Bonuskonditionen überprüfen,

sodass es am Ende keine bösen Überraschungen gibt.

Eine deutsche Lizenz ist nicht erforderlich

Hat das neue Online-Casino keine deutsche Lizenz, so heißt das nicht, dass es sich um einen unseriösen Anbieter handelt. Letztlich genügt eine internationale Lizenz, etwa aus Malta oder Curacao, um sicher sein zu können, dass es sich um ein seriöses Online-Casino handelt. Wer unsicher ist, kann auch einen Blick auf die im Internet zu findenden Erfahrungsberichte werfen.

Die deutsche Lizenz hat den großen Nachteil, dass hier ein sehr begrenztes Angebot zur Verfügung steht. So darf der Spieler nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat auf das Glücksspielkonto transferieren, es gibt keine Tischspiele, sondern nur Slots, der Maximaleinsatz beträgt einen Euro und es muss zwischen den Runden eine Pause von fünf Sekunden abgewartet werden.