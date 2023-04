Neue Zahlungstechnologien revolutionieren Online-Casino-Transaktionen

Wer sich für ein Online-Casino registriert, hat sich i.d.R. vorher schon informiert, welche Spiele der Anbieter bereithält.

Doch wenn erst einmal die Zahlung ansteht, stehen Spieler oft vor der Frage: „Wie kann ich hier Geld einzahlen?“ Spätestens dann ist es wichtig, dass der gewählte Anbieter ein breites Portfolio an Zahlungsmitteln anbietet. Doch welche Technologien haben sich bereits bewährt und wohin geht die Reise künftig? Wir werfen einen Blick auf das Thema.

E-Wallets in Casinos auf dem Vormarsch

Eine besonders beliebte Zahlungsmethode waren und sind noch heute E-Wallets. Diese elektronischen Brieftaschen bieten sich an, um schnell, sicher und unkompliziert Zahlungen im Internet vorzunehmen. Wenn es um E-Wallets, also um elektronische Brieftaschen, geht, stehen vor allem Skrill und Neteller bei Casinos hoch im Kurs. Vorteilhaft ist hier vor allem (neben der Sicherheit und dem Tempo der Zahlungen), dass auch Kryptowährungen akzeptiert werden. Allerdings kommt es darauf an, welche Lizenz das Casino besitzt, denn bei einigen Lizenzen sind Kryptowährungen trotz der vielen Vorteile nicht erlaubt.

Doch gerade in Deutschland verfügt nicht jeder über ein entsprechendes Konto bei zugehörigen Anbietern. Paypal hat dagegen eine weitaus größere Akzeptanz und Verbreitung. Statista zufolge zahlen neun von zehn Befragten mit Paypal, wenn es um Onlinebezahldienste geht. Ganze 91 Prozent fallen dabei auf den Dienst, wohingegen andere Anbieter die Liste auffüllen:

Klarna

Amazon Pay

Giropay / Paydirekt

Apple Pay

Google Pay

Afterpay

Billpay

Skrill

Wer sich über Paypal und andere E-Wallets informieren möchte, kann mehr auf spielhallen.com lesen. Obwohl sich Paypal großer Beliebtheit erfreut, ist die Option, mit Paypal zu zahlen, nicht in jedem Online-Casino gegeben. Das liegt vor allem an den verhältnismäßig strengen Regularien, die Paypal Anbietern vorschreibt. Wer Paypal in einem Casino erblickt, kann demnach davon ausgehen, dass es sich um einen äußerst seriösen Anbieter handelt. Im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass Anbieter mit Skrill, Neteller und Co. nicht seriös sind – ganz im Gegenteil. Hier kommt es vor allem auf die verwendete Lizenz und auf weitere Details wie den Spielerschutz und die Datensicherheit an.

Veränderte Zahlungsgewohnheiten von Verbrauchern

In Zeiten der Pandemie haben sich die Gewohnheiten von Verbrauchern verändert, vor allem im Hinblick auf Zahlungen. Früher gingen Käufer in ein Geschäft, suchten sich ihr Produkt aus und zahlten vor Ort. Als viele Geschäfte geschlossen waren, trieb es auch die Verbraucher verstärkt ins Internet, weshalb dort verfügbare Angebote einen Zuwachs verzeichneten. Dazu zählte auch die Gaming-Branche.

Das „Handelsblatt“ hatte bereits 2021 berichtet, dass damals im Vergleich von 2020 zu ’21 etwa 32 Prozent Gesamtumsatz im Bereich Hardware, Software und zugehörige Onlinedienste erwirtschaftet wurden.

Moderne Zahlungsmethoden auf dem Vormarsch

Um diesem Zuwachs gerecht zu werden, müssen auch die Zahlungsanbieter nachziehen. Bereits vor der Pandemie waren zum Beispiel in Online-Casinos zahlreiche Zahlungsmittel vertreten. Allen voran:

Kreditkarten

E-Wallets

Banküberweisungen

Prepaid-Karten

Kunden eines Casinos konnten für Geldbeträge klassisch eine Einzahlung vornehmen, mussten aber einige Tage warten, ehe die Zahlung von den Banken gebucht wurde. Ein großer Nachteil, der sich durch eine Kreditkartenzahlung ausgleichen lässt. Kreditkarten wiederum besitzt nicht jeder, weshalb auch Prepaidkarten (die sich z.B. im Supermarkt oder an der Tankstelle kaufen lassen) eine gute Alternative darstellen.

Paypal auch in deutschen Casinos erlaubt

Seit Juli 2021 ist in Deutschland der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten, der die Schaffung von Casinos mit offizieller deutscher Lizenz ermöglicht. Allerdings war es bis August 2022 nicht gestattet, ein Casino mit deutscher Lizenz mit der Zahlungsmethode Paypal auf einer Plattform anzubieten. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Paypal ist jetzt auch für Casinos mit deutscher Lizenz zugelassen, was den Nutzern in Deutschland eine hoch angesehene, sichere und seriöse Zahlungsmethode für ihre Echtgeld-Transaktionen zur Verfügung stellt.