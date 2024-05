Neueröffnung: Nähpunkt

Mit einem breit angelegten Kursangebot für Kreative und Nähbegeisterte hat Melanie Hinckel im März ihre Schule für Nähen, Schneidern und Modezeichnen eröffnet.

Der Bekleidungsschneiderei ist sie seit mehr als 30 Jahren verbunden; ihre Leidenschaft hat sie durch eine Online-Schneiderausbildung weiter vertieft. Im Nähpunkt macht Melanie Hinckel Angebote für AnfängerInnen und Fortgeschrittene, bietet Nähkurse für Kinder und Jugendliche. Kids können bspw. Stofftiere oder Marienkäferkissen nähen, als Übungsprojekte für Neulinge werden Wendetaschen oder Kosmetiktäschchen erarbeitet.

Es gibt offene Nähsprechstunden, individuelle Coachings und Nähpartys am Kindergeburtstag zu buchen. Angedacht ist, das Kursangebot zu erweitern: Verschiedene Workshops wie Reißverschlüsse-Einnähen oder Schnittkonstruktion sind ebenso geplant wie Kurse für Jugendliche, die sich beruflich in Richtung Mode orientieren möchten, Kurse für Stoffkunde sowie Modezeichnen für Anfänger wie Fortgeschrittene. Bis ein geeigneter Raum ausgemacht ist, finden die Nähkurse an verschiedenen Locations statt: der Waldorfschule in der Waldstadt (Neisser Str. 2) und im Kreativraum (Alter Schlachthof 23 f).

Die Kursgebühr ist variabel: Wer die eigene Nähmaschine mitbringt und selbst Material besorgt, zahlt einen geringeren Teilnahmebeitrag. Im Preis inkludiert ist standardmäßig immer die Nutzung von Arbeitsutensilien, Nähgarnen in Basisfarben und Stoffresten zum Üben. Auf der Handarbeitsmesse „Nadelwelt“ (Fr-So, 3.-5.5., www.nadel-welt.de) bietet Nähpunkt einen Workshop in 2D- und 3D-Modezeichnen (5.5., 11/15/16 Uhr) an. -pat