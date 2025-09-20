New Adult Woche 2025

Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025

On The Edge Of Seventeen (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

In Abgrenzung zum Jugendroman hat sich ab den späten 2000er Jahren im Buchmarkt für junge Erwachsene die literarische Liebesroman-Subgattung New Adult etabliert.

Und der widmet die Stadtbibliothek ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, Schreibworkshops und weiteren Kreativangeboten: Gabriella Santos de Limas liest aus „Fleur de Lavande – Wie du liebst“ über Viola, eine junge Bestsellerautorin, die nach schmerzhafter Trennung auf den Bruder ihrer besten Freundin trifft (Do, 25.9., 19-20.30 Uhr, Stephanus-Koop). Wer sein eigenes Buch mitbringt, kann bei „Kunstvolle Kanten – Buchschnitt bemalen“ kreativ werden (Di, 23.9., 16-18 Uhr, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de); „Kreativzeit: Book Journal basteln“ (Do, 25.9., 16-18 Uhr) ist nicht nur für alle, die gerne Tagebuch schreiben.

Und wer schon Ideen für den eigenen Roman hat, nimmt am Schreibworkshop mit der Karlsruher Fantasy-Autorin Alicia Sérieux teil (Fr, 26.9., 16-18 Uhr, ab 14 Jahre, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de). Der Buchclub der Queeren Bewegung Karlsruhe QBeKA erkundet Queerness in „New Adult“-Romanen (Do, 25.9., 17-18.30 Uhr); es gibt eine „Kleidertauschparty“ mit Foodsharingbüfett (Mi, 24.9., 16-18 Uhr) oder man macht es sich mit einer Tasse Tee und seinem Lieblingsbuch beim „Silent Reading“ gemütlich (Di, 23.9., 17-18 Uhr). Dazu zeigt die Kinemathek die Best-Friend’s-Brother-Romance „On The Edge Of Seventeen“ (Fr, 20.9., 17.30 Uhr). -pat

20.-27.9., Stadtbibliothek, Karlsruhe

Kommentare

