New Adult Woche 2025
Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025
In Abgrenzung zum Jugendroman hat sich ab den späten 2000er Jahren im Buchmarkt für junge Erwachsene die literarische Liebesroman-Subgattung New Adult etabliert.
Und der widmet die Stadtbibliothek ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, Schreibworkshops und weiteren Kreativangeboten: Gabriella Santos de Limas liest aus „Fleur de Lavande – Wie du liebst“ über Viola, eine junge Bestsellerautorin, die nach schmerzhafter Trennung auf den Bruder ihrer besten Freundin trifft (Do, 25.9., 19-20.30 Uhr, Stephanus-Koop). Wer sein eigenes Buch mitbringt, kann bei „Kunstvolle Kanten – Buchschnitt bemalen“ kreativ werden (Di, 23.9., 16-18 Uhr, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de); „Kreativzeit: Book Journal basteln“ (Do, 25.9., 16-18 Uhr) ist nicht nur für alle, die gerne Tagebuch schreiben.
Und wer schon Ideen für den eigenen Roman hat, nimmt am Schreibworkshop mit der Karlsruher Fantasy-Autorin Alicia Sérieux teil (Fr, 26.9., 16-18 Uhr, ab 14 Jahre, Anmeld.: event.stadtbibliothek@kultur.karlsruhe.de). Der Buchclub der Queeren Bewegung Karlsruhe QBeKA erkundet Queerness in „New Adult“-Romanen (Do, 25.9., 17-18.30 Uhr); es gibt eine „Kleidertauschparty“ mit Foodsharingbüfett (Mi, 24.9., 16-18 Uhr) oder man macht es sich mit einer Tasse Tee und seinem Lieblingsbuch beim „Silent Reading“ gemütlich (Di, 23.9., 17-18 Uhr). Dazu zeigt die Kinemathek die Best-Friend’s-Brother-Romance „On The Edge Of Seventeen“ (Fr, 20.9., 17.30 Uhr). -pat
20.-27.9., Stadtbibliothek, Karlsruhe
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
New Adult Woche 2025
Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025
In Abgrenzung zum Jugendroman hat sich ab den späten 2000er Jahren im Buchmarkt für junge Erwachsene die literarische Liebesroman-Subgattung New Adult etabliert.Weiterlesen … New Adult Woche 2025
Angela Mende – Rebalance Yourself
Bildung & Wissen // Artikel vom 20.09.2025
Im Hotel Villa Schindler am westlichen Ufer des Gardasees kann man nicht nur urlauben, sondern auch etwas fürs mentale und körperliche Wohlbefinden tun.Weiterlesen … Angela Mende – Rebalance Yourself
PHKA: Bewerbungsschluss Lehramt Sekundarstufe I
Bildung & Wissen // Artikel vom 15.09.2025
Noch bis Mo, 15.9. können sich Lehramtsinteressierte für das Bachelorstudienangebot „Lehramt Sekundarstufe I“ an der PHKA bewerben.Weiterlesen … PHKA: Bewerbungsschluss Lehramt Sekundarstufe I
Herbstferien ohne Langeweile: Wo Jugendliche Abenteuer finden & Eltern entspannt bleiben
Bildung & Wissen // Artikel vom 05.09.2025
Manche Herbstferien sorgen für mehr Kopfzerbrechen als Vorfreude.Weiterlesen … Herbstferien ohne Langeweile: Wo Jugendliche Abenteuer finden & Eltern entspannt bleiben
Vom Betrieb zur Plattform: Wie Digitalisierung Unternehmen vernetzt
Bildung & Wissen // Artikel vom 04.09.2025
Digitalisierung galt lange als Frage des richtigen Tools.Weiterlesen … Vom Betrieb zur Plattform: Wie Digitalisierung Unternehmen vernetzt
Sommerakademie Karlsruhe 2025
Bildung & Wissen // Artikel vom 02.09.2025
Während der „Sommerakademie“ werden die Ateliers auf dem Schlachthofareal zum sechsten Mal zu Orten der Beschäftigung mit den unterschiedlichsten künstlerischen und kunsthandwerklichen Disziplinen.Weiterlesen … Sommerakademie Karlsruhe 2025
Kommentare
Einen Kommentar schreiben