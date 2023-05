Der 1971 in Karlsruhe geborene Architekt Ole Scheeren erschafft „Spaces Of Life“.

Er denkt Bauen und Leben zusammen und versteht Architektur als einen Organismus, der eng mit dem Leben zusammenwirkt. „Ohne viel technischen Schnickschnack“ (INKA-Autorin Sabine Adler) zeigt das ZKM einen Überblick über das bisherige Lebenswerk Scheerens, von Miniaturmodellen über kompakte Gebäudeskulpturen bis zu großen Screendarstellungen. Es wäre aber keine ZKM-Ausstellung, gäbe es nicht doch ein paar kleine digitale Boni: Mit der App „Snapchat“ kann das Publikum die Scheeren-Gebäude per Augmented Reality von innen erkunden.

Über sein Manifest „Form Follows Fiction“ spricht Scheeren in einem Vortrag und erläutert anhand von Referenzen aus der Praxis, wie er Fiktion als nützliches Gestaltungsmittel für die Architektur einsetzt (Do, 4.5., 19 Uhr Lichthof 9, Eintritt frei) -fd