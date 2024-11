Für ihr viel beachtetes Debüt „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ wurde sie 2012 mit dem „Klaus-Michael Kühne-“ und dem „Anna-Seghers-Preis“ ausgezeichnet.

Jetzt liest Olga Grjasnowa (geb. 1984 in Baku, Aserbaidschan) aus ihrem ebenso aktuellen wie zynisch-unterhaltsamen Roman „Juli, August, September“ über eine ganz normale jüdische Familie in Berlin. Um herauszufinden, ob sie das denn noch sind, folgt Lou der Einladung zum 90. ihrer Tante in ein abgehalftertes Ressort auf Gran Canaria, wo der ganze ex-sowjetische Clan aus Israel zusammentrifft, verbunden allein durch Missgunst. Gegen die Leere in sich trinkt Lou systematisch an – und weiß plötzlich, dass die Antwort auf alles in der Hitze Tel Avivs zu finden ist. -pat