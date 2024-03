Ostern mit der VHS

Etwas erleben, den Wissensdurst stillen oder einfach gemeinsam Spaß haben – über Ostern bietet die VHS Karlsruhe dazu viele Möglichkeiten.

Die naturpädagogische Führung „Kräuterwanderung am Karfreitag“ (Fr, 29.3., 14 Uhr, Kurs 241-26041) erklärt, wie man die Kräuter auf den zum Erhalt der landschaftlichen Schönheit und Eigenart unter besonderen Schutz gestellten Streuobstwiesen rund ums Karlsruher Bergdorf Hohenwettersbach erkennt, bestimmt und wie sie kulinarisch oder medizinisch verwendet werden. Dazu gibt’s kleine Kostproben.

„Osterevent“ (Mo, 1.4., 16.20 Uhr, Kurs 241-16732) nennt sich der Erlebnistag für Erwachsene mit Kindern“, an dem alte Bräuche erklärt werden – z.B. wie der Osterhase an die Eier kommt, wer das Eiertitschen gewinnen kann und was sich hinter der „Grünen Neune“ verbirgt.

Und während der „Kompaktwoche in den Osterferien“ gibt’s „Spanisch für AnfängerInnen“ (Mo-Do, 25.-28.3., Kurs 241-78115), die in kurzer Zeit einen großen Lernerfolg erzielen möchten, zur aktiven und regelmäßigen Teilnahme bereit sind und zusätzlich einen hohen Hausaufgabenanteil bewältigen können. Im Kurs hört und spricht man täglich mehrere Stunden Spanisch, lernt und festigt Grammatik und Wortschatz und hat viel Gelegenheit zum freien Sprechen.

Weitere Infos und Kursideen unter www.vhs-karlsruhe.de. -pat