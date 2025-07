Pädagogische Hochschule Karlsruhe: Lehramt Sekundarstufe I

Lehrkraft in der Sekundarstufe I zu sein, ist nicht nur Beruf, sondern Berufung.

Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren zu begleiten, zu fördern und zu fordern ist eine sehr verantwortungsvolle, aber auch abwechslungsreiche und vielschichtige Aufgabe. Für die Lehrtätigkeit in den Klassen 5 bis 10 in Gemeinschaftsschulen, Werkreal-/ Haupt- und Realschulen braucht es ein Bachelor- und Masterstudium – z.B. an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die PHKA gibt dafür nun etwas mehr Entscheidungszeit: Die Frist für das Bachelorstudienangebot „Lehramt Sekundarstufe I“ wurde auf den 15.9. (bzw. 15.3.) verschoben; außerdem ist der Studiengang nicht mehr zulassungsbeschränkt – wer die Voraussetzungen erfüllt und im E-Portal alle Unterlagen vollständig und fristgerecht einreicht, hat seinen Studienplatz sicher!

Neu ist außerdem der „Duale Master für Sekundarstufe I“; Infos dazu gibt’s auf www.ph-karlsruhe.de und beim Online-„Lunchtalk“ (Mi, 23.7., 12.30 Uhr). Storys aus dem Klassenzimmer und Einblicke in die Hochschule bietet die neue PHKA-Miniserie auf Youtube (@ph_karlsruhe): In zehnminütigen Folgen erzählen an der PHKA tätige wissenschaftliche Mitarbeiter, Studis, Profs und Doktoranden von Erfahrungen im Ref, dem Alltag im Studiengang Sekundarstufe I oder warum Lehrer eigentlich ihr Traumberuf ist. -pat