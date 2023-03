Pädagogische Hochschule Karlsruhe

„Bildung in der demokratischen Gesellschaft“, „Bildungsprozesse in der digitalen Welt“ sowie „MINT in einer Kultur der Nachhaltigkeit“ – so lauten die drei strategischen Schwerpunkte der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.

Integrale Bestandteile dieser inter- und transdisziplinären Profilfelder sind die sieben Lehr-Lern-Labore (LLL): An diesen außerschulischen Lernorten für Kinder und Jugendliche werden neue Bildungsangebote und Unterrichtskonzepte u.a. für die Fächer Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik von StudentInnen vorbereitet und in Begleitung ihrer Dozenten umgesetzt sowie evaluiert. In den LLLs erwerben sie so wichtige bildungswissenschaftliche Kompetenzen für ihre späteren Berufsfelder – sei es als Lehrer oder in anderen Bildungsbereichen. Dazu gibt es an der PHKA Weiterbildungsangebote für Berufstätige verschiedener Branchen, um die bereits erworbenen bildungswissenschaftlichen, pädagogischen oder psychologischen Kompetenzen um wissenschaftliche Grundlagen und neueste Forschungsergebnisse zu erweitern. Frisch eingeführt: der dank flexibler Regelstudienzeiten auch parallel zum Beruf absolvierbare Masterstudiengang „Erwachsenenbildung“. Mit diesem Studium qualifiziert man sich für leitende Funktionen bei Bildungsträgern sowie in der Kultur- und Bildungsverwaltung. -pat