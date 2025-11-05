Paul Maar Trio, Smilla Blau & Tobias Goldfarb

Der „Sams“-Erfinder ist Teil dieses „Schiefe Märchen“-Trios.

2016 hat sich Paul Maar mit Wolfgang Stute (Gitarre/Percussion) und Konrad Haas (Flöten/Keyboards) zusammengeschlossen, um seine klassischen Märchenmotive aufmischenden „schrägen“ Geschichten über „Zwerg Friedrich“ oder die Prinzen „Otto, Otto und Otto“ musikalisch in eigens komponierten Liedern umzusetzen, wobei der Kinderbuchautor mit ruhiger Stimme den Part des Erzählers und Sängers innehat (Mi, 5.11., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais).

Ein warmherziger Winterspaß für die ganze Familie zum Vorlesen ab fünf Jahren ist Smilla Blaus „Es düst ein Rentier durch den Schnee“, in dem Flinn plötzlich unter Flugangst leidet und sich weigert, den Schlitten vom Weihnachtsmann zu ziehen… (Sa, 22.11., 15 Uhr, Stephanus-Buchhandlung).

Dann kommt der Berliner Tobias Goldfarb, der neben Theaterstücken und Hörspielen auch Kinderbücher schreibt – wie jenes über „Spekulatius, den Weihnachtsdrachen“, der in der Fortsetzung auf den ungeheuerlichen Schneeriesen trifft (Fr, 7.11., 10 Uhr, Tollhaus). -pat