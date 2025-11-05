Paul Maar Trio, Smilla Blau & Tobias Goldfarb
Bildung & Wissen // Artikel vom 05.11.2025
Der „Sams“-Erfinder ist Teil dieses „Schiefe Märchen“-Trios.
2016 hat sich Paul Maar mit Wolfgang Stute (Gitarre/Percussion) und Konrad Haas (Flöten/Keyboards) zusammengeschlossen, um seine klassischen Märchenmotive aufmischenden „schrägen“ Geschichten über „Zwerg Friedrich“ oder die Prinzen „Otto, Otto und Otto“ musikalisch in eigens komponierten Liedern umzusetzen, wobei der Kinderbuchautor mit ruhiger Stimme den Part des Erzählers und Sängers innehat (Mi, 5.11., 19 Uhr, Literaturhaus im Prinz-Max-Palais).
Ein warmherziger Winterspaß für die ganze Familie zum Vorlesen ab fünf Jahren ist Smilla Blaus „Es düst ein Rentier durch den Schnee“, in dem Flinn plötzlich unter Flugangst leidet und sich weigert, den Schlitten vom Weihnachtsmann zu ziehen… (Sa, 22.11., 15 Uhr, Stephanus-Buchhandlung).
Dann kommt der Berliner Tobias Goldfarb, der neben Theaterstücken und Hörspielen auch Kinderbücher schreibt – wie jenes über „Spekulatius, den Weihnachtsdrachen“, der in der Fortsetzung auf den ungeheuerlichen Schneeriesen trifft (Fr, 7.11., 10 Uhr, Tollhaus). -pat
WEITERE WISSEN & BUCH-ARTIKEL
Akademie für Kommunikation
Bildung & Wissen // Artikel vom 07.02.2026
Die kreative Privatschule für berufliche Bildung in Karlsruhe.Weiterlesen … Akademie für Kommunikation
VHS Karlsruhe: Eine Nacht gegen die Einsamkeit
Bildung & Wissen // Artikel vom 22.11.2025
Einsamkeit betrifft vom Jugendlichen bis zur Rentnerin, von Singles bis zu Flüchtlingen viele Menschen. Sie belastet die Seele, kann krank machen – und doch wird kaum darüber gesprochen.Weiterlesen … VHS Karlsruhe: Eine Nacht gegen die Einsamkeit
Alexander Hacke
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.11.2025
Für die überarbeitete und erweitere Neuauflage von „Krach Reloaded“ – einem schillernden Zeitzeugnis des wilden West-Berlins vor der Wende – ergänzt Alexander Hacke, seit 1980 Mitglied der Einstürzenden Neubauten, seine Memoiren von 2015 um die vergangenen zehn Jahre.Weiterlesen … Alexander Hacke
Jule Ronstedt & Nina Blazon
Bildung & Wissen // Artikel vom 13.11.2025
Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin Jule Ronstedt steckt selbst mitten in der „Menomorphose“.Weiterlesen … Jule Ronstedt & Nina Blazon
Alexander Stevens & Constantin Schreiber
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.11.2025
Der Münchner Staranwalt und der „Tagesschau“-Sprecher aus Hamburg diskutieren in „Angeklagt – schuldig oder nicht?“ echte aktuelle Fälle.Weiterlesen … Alexander Stevens & Constantin Schreiber
Let’s Talk About Recht: Jugend vor Gericht
Bildung & Wissen // Artikel vom 12.11.2025
Selbst wenn Kriminalpräventionsprogramme wie „Die JVA goes Schule“ (nejako.de) – in dem Jugendliche beim multimedial inszenierten „Ausflug in den Knast“ mit der knallharten Gefängnisrealität konfrontiert werden – Schule machen, kann man über „Sinn und Grenzen von Strafen“ trefflich diskutieren.Weiterlesen … Let’s Talk About Recht: Jugend vor Gericht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben